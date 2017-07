Voormalige doelman Engelse nationale ploeg Paul Robinson zet punt achter carrière

De Engelse doelman Paul Robinson heeft maandag, via de website van zijn club Burnley, laten weten dat hij stopt met voetballen. De 37-jarige Robinson behaalde tussen 2003 en 2007 41 caps voor Engeland en was erbij op het EK van 2004 en het WK van 2006.

Op het WK van 2006 in Duitsland was Robinson eerste doelman van Engeland en bereikte de kwartfinale. Ondanks zijn vele interlands bleef Robinson altijd onderwerp van kritiek in de Engelse pers. In het najaar van 2006 liet hij in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Kroatië een terugspeelbal over zijn voet springen, wat er erg knullig uitzag.

Robinson was einde contract bij Burnley, het team van Steven Defour, en kon niet meer verder vanwege rugproblemen. Tijdens zijn carrière was de doelman actief bij Leeds United (1998-2004), Tottenham (2004-2008), Blackburn Rovers (2008-2015) en Burnley (2016-2017). Tussen de zomer van 2015 en januari 2016 zat hij een half jaar zonder club.