Antwerpse eetplekjes duiken op aan de kust

De kustlijn van Knokke is deze zomer een heel pak pop-ups rijker. Van gezonde eetplekjes tot cocktails en freakshakes: dit zijn de plekjes die u bij een bezoekje aan de kuststad niet kunt overslaan.

Le Freak C’est Tutu Chic

Zeedijk 717

Modeontwerpster Freya Poppe lanceerde eerder al kledinglijn Tutu Chic en beddengoedlijn Tutu Dors, en opent nu een tijdelijke winkel in Knokke. Geen gezonde maaltijden op de kaart, maar de populaire ‘freakshakes’ die de wereld eerder dit jaar al veroverden. De milkshakes die rijkelijk gevuld worden met allerlei snoepgoed passen binnen het iconische ‘rozeconcept’ van Poppe.

Gimme some sugar ?? On en parle de ces freak shakes ?! ?? @tutuchicbyfp Een bericht gedeeld door Lima Ché - Belgium (@limaswardrobe) op 11 Jul 2017 om 2:43 PDT

Divers Takeaway

Duindistelstraat 9

De smoothiebowls van Esther Andries werden op korte tijd populair in Antwerpen, en ook in Knokke staan hongerigen graag aan te schuiven om een van de smaakbommetjes mee naar huis te nemen. Het interieur is net als in de Antwerpse zaak geïnspireerd door Andries’ reizen naar Bali, Hawaï en Ibiza. Je bestelt er acaïbowls, smoothies en avocadotoasts om mee te nemen.

???? BOWLS FOR DAYS. ???? #diversantwerpen #diversknokke #yourhealthyfix Een bericht gedeeld door ??DIVERS?? #yourhealthyfix (@divers.yourhealthyfix) op 14 Jul 2017 om 4:04 PDT

Clouds of Fashion

Zeedijk 659

De ondernemerszin van Laurentine Van Landeghem lijkt niet te stoppen. Na twee permanente winkels in Antwerpen en Gent, prijkt op de zeedijk van Knokke nu een eerste pop-up Clouds of Fashion. Enige verschil: deze pop-up heeft ook een eigen eetplekje. ‘We serveren alleen gezonde dingen. ’s Morgens ontbijt, ’s middags lunch en de hele dag door tapas, cocktails en drankjes.’ Binnen kunnen 45 personen plaatsnemen, buiten op het terras is plaats voor 130 personen voorzien.