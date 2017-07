Froome straalt zelfvertrouwen uit op rustdag: alles doet hij met de glimlach

Een rustdag in de Tour de France is voor de geletruidrager slechts relatief. De drievoudige Tourwinnaar zit echter weer op schema en weet hoe hij met de verplichtingen van de leider moet omgaan. In tegenstelling tot de vorige rustdag was hij vandaag wel bereikbaar voor iedereen. En opdringerige journalisten, het verplichte ritje met de fotografen in het wiel en handtekeningjagers: alles deed hij met de glimlach. De strijd om het geel is nog lang niet beslist met nog drie concurrenten vlak voor de loodzware slotweek maar in het kopje van de titelverdediger zit het alvast goed, zoveel is duidelijk.