Politie pakt fietsende inbreker op aan Marnixplaats

Antwerpen 2018 - Zondagnacht zag een getuige een man rondhangen in de omgeving van de Troonplaats. Opeens zag hij dat de verdachte een café was binnengegaan dat al gesloten was. Omdat de getuige vermoedde dat er een inbraak aan de gang was, verwittigde hij de politie.

De getuige zag iets later dat de verdachte met de fiets weer wegreed. Een van de patrouilles die op weg was naar de locatie merkte de verdachte op aan de hand van de beschrijving. Toen die verdachte in de gaten had dat de politie hem wilde meenemen, ging hij met de fiets op de vlucht.

Aan de Marnixplaats werd de vluchtende inbreker van 37 jaar gearresteerd. Bij een fouille trof de politie inbrekersmateriaal en de gestolen inhoud van de kassa aan. De verdachte werd overgebracht naar de stedelijke gevangenis.