Bent u nog mee? Belgische voetbalbond voert 94 (!) wijzigingen door in spelregels

Het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag in het Belgian Football Center in Tubeke in aanloop naar het seizoen 2017-2018 de voornaamste spelregelwijzigingen toegelicht. In totaal werden 94 veranderingen doorgevoerd, de opvallendste is de bestraffing van “verbale overtredingen”. Wij zetten de belangrijkste op een rij:

Voortaan zullen scheidsrechtersindirecte vrije trappen kunnen geven wanneer een speler een “verbale overtreding” maakt. “Strafschoppen kunnen daaruit dus nooit ontstaan”, stelde Kris Bellon, manager van het Referee Department. De regelwijziging kadert in het respect voor de beslissingen en de integriteit van de refs. Ook dat respect voor de wedstrijdleiding wordt nu expliciet afgedwongen in de reglementen.

Wanneer er een fout buiten het terrein gemaakt wordt, moet de scheidsrechter een rechtstreekse vrije schop op de lijn geven. Gebeurt de overtreding buiten het veld achter het doel ter hoogte van het strafschopgebied, dan wordt het leer zelfs op de stip gelegd.

Voor een fout in het strafschopgebied hangt de bestraffing voortaan af van de intentie van de verdediger. Bij een duidelijke scoringskans krijgt de verdediger slechts geel als hij de bal probeerde te spelen, hij krijgt rood als dat niet het geval was. Als de aanvaller bij een “beloftevolle aanval” onderuit wordt gehaald binnen het strafschopgebied mag de ref geen rode kaart meer uitdelen. De verdediger riskeert geel als hij geen duidelijke poging deed om het leer te raken en krijgt geen kaart als hij dat wel deed.

Ook voor het nemen van strafschoppen worden nieuwe regels ingevoerd. Als een strafschop verkeerd wordt genomen (twee baltoetsen, veinzen, ...) telt het doelpunt niet en wordt een doeltrap toegekend. Wanneer de doelman te vroeg uit zijn doel komt, krijgt hij een gele kaart en moet de penalty hernomen worden. Als zowel de strafschopnemer als de goalie in de fout gaan, wordt de penalty hernomen als hij niet in doel ging. Als het leer wel tegen de netten ging, mag de doelman een indirecte vrije trap nemen.

Wanneer een speler die vanuit een buitenspelpositie terugkeert een tegenstander blokkeert, zal de scheidsrechter voor offside fluiten. Een speler die niet op het terrein staat en zonder toestemming van de ref tussenkomt, wordt bestraft met een gele kaart en een indirecte vrije trap. Bij het juichen na een doelpunt krijgt een speler voortaan een gele kaart “als hij zichzelf of anderen in gevaar brengt” door bijvoorbeeld in het publiek te springen.

De wedstrijdlijnen van de voetbalterreinen mogen vanaf komend seizoen getrokken worden op kunstgras, zelfs al is de rest van het veld dat niet. “Op voorwaarde dat het niet gevaarlijk is. De kunstgrasstroken moeten op dezelfde hoogte zijn als de rest van het veld”, legde Bellon uit.

Doelmannen mogen ook opnieuw petjes dragen en het gebruik van EPTS (electronical performance and tracking system) is toegelaten “op voorwaarde dat ze het veiligheidslogo dragen en dus goedgekeurd zijn”.

Ten slotte mogen alle ploegen, behalve de A-ploeg, van 2017-2018 vijf wissels doorvoeren.