Het Australische topmodel Miranda Kerr (34) trouwde in mei met haar Evan Spiegel (27), oprichter van Snapchat. De plechtigheid vond plaats in haar tuin in het Californische Brentwood en ze droeg een op Grace Kelly geïnspireerde jurk van het Franse modehuis Dior, die helemaal op maat werd gemaakt. Nu pakt Vogue uit met een geheimpje: het modeblad mocht de tweede en laatste fitting van de creatie bijwonen. In een nieuw filmpje, zien we hoe ontspannen die eraan toe ging.