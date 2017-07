Grootste Belgische delegatie ooit mikt op acht medailles op wereldspelen

Brussel - Donderdag gaat in het Poolse Wroclaw de tiende editie van de Wereldspelen van start. Met 63 atleten stuurt België zijn grootste delegatie ooit naar de internationale multidisciplinaire competitie voor niet-olympische sporten en sportdisciplines. “Ik denk dat onze doelstelling ruimschoots bereikt zal zijn bij acht medailles”“, verklaart delegatieleider Rudy Lahor.

De 63 Belgische atleten nemen deel aan twaalf verschillende sporten: biljart (1 atleet), gymnastiek (acrobatisch 4 en tumbling 1), handboogschieten (2), jiujitsu (9), korfbal (14), oriënteringssport (1), petanque (4), reddend zwemmen (10), roller skating (4), sportklimmen (1), touwtrekken (10) en waterski (2).

Op de vorige editie van de Wereldspelen in het Colombiaanse Cali veroverde Team Belgium elf medailles: drie gouden, vier zilveren en vier bronzen. “Die oogst was boven de verwachtingen. Toen had ik gegokt op zeven medailles”, stelt Lahor. “Alle Belgische atleten in Wroclaw hebben het potentieel om een podium te halen. Het is dus per definitie een hele sterke delegatie. Toch denk ik dat onze doelstelling ruimschoots bereikt zal zijn bij acht medailles. Maar als het wat meezit, kunnen dat er meer zijn.”

Bart Swings en Anak Verhoeven als bekendste deelnemers

In het skeeleren stond Bart Swings in Cali vier keer op het podium (twee keer goud, een keer zilver en een keer brons). In Wroclaw is hij opnieuw van de partij. “Het is natuurlijk fantastisch als één atleet voor vier medailles zorgt. Maar we mogen ook na het succesvolle EK in Portugal wat verwachten van de andere skeeleraars, zoals Sandrine Tas”, zo belicht de delegatieleider enkele Belgische medaillekandidaten. “Ook de verwachtingen van sportklimster Anak Verhoeven, Europees kampioene in de lead-competitie, zijn hooggespannen. Verder is er in het korfbal natuurlijk de tweestrijd tussen België en Nederland. Ik hoop dat de Belgen eens op de hoogste plek mogen eindigen. Ook biljarter Eddy Leppens staat op scherp.”

Op deze Wereldspelen treden ongeveer 3.500 atleten uit meer dan 100 landen in 31 sporten aan. Net als de Olympische Spelen vinden de Wereldspelen om de vier jaar plaats, volgend op het jaar van de Olympische Zomerspelen. “Dit evenement is een uithangbord voor de niet-olympische sporters. Voor veel van die atleten is dit één van de hoogtepunten in hun carrière, ze plaatsen dit dan ook boven wereldkampioenschappen”, besluit Lahor.

Vrijdag is de groep skeeleraars, met Bart Swings, al vanaf Zaventem vertrokken naar Polen om te oefenen op de piste en de weg. Een tweede groep, met de korfballers en het team in het reddend zwemmen, vliegt woensdag op Wroclaw. Daarna reizen de Belgische atleten met mondjesmaat richting de Wereldspelen.

De Belgische delegatie voor de tiende editie van de Wereldspelen in het Poolse Wroclaw (20-30 juli):

Biljart: Eddy Leppens (Carom)

Gymnastiek: Noémie Lammertyn (Acrobatische gymnastiek - Paar vrouwen), Lore Vanden Berghe (Acrobatische gymnastiek - Paar vrouwen), Robin Casse (Acrobatische gymnastiek - Paar mannen), Kilian Goffaux (Acrobatische gymnastiek - Paar mannen), Tachina Peeters (Tumbling)

Handboogschieten: Zoé Gobbels (Field - Recurve), Sarah Prieels (Target - Compound)

Jiujitsu: Amal Amjahid (Ne-Waza 55kg), Charis Gravensteyn (Duo gemengd), Wim Deputter (Ne-Waza 77kg), Ben Cloostermans (Duo mannen), Louis Cloots (Vechten 62kg), Bjarne Lardon (Duo mannen), Salvatore Liga (Ne-Waza 69kg), Ian Lodens (Duo gemengd), Florent Minguet (Ne-Waza 94kg)

Korfbal: Julie Caluwe, Shiara Driesen, Patty Peeters, Saar Seys, Karen Van Camp, Zahra Verhoeven, Stéphanie Versele, Jarni Amorgaste, Jesse De Bremaeker, Jari Hardies, Nick Janssens, Yani Janssens, David Peeters, Brent Struyf

Oriënteringssport: Yannick Michiels

Petanque: Nancy Barzin (Classic - Vrouwen dubbel), Camille Max (Classic - Vrouwen dubbel), André Lozano (Classic - Mannen dubbel), Charles Weibel (Classic - Mannen dubbel)

Reddend zwemmen: Sofie Boogaerts, Stefanie Lindekens, Aurélie Romanini, Nele Vanbuel, Bieke Vandenabeele, Wouter Baelus, Lenz Bolckmans, Joni Ceusters, Raf Montald, Pierre-Yves Romanini

Skeeleren: Bart Swings (Piste/Weg), Sandrine Tas (Piste/Weg), Anke Vos (Piste/Weg), Stien Vanhoutte (Weg)

Sportklimmen: Anak Verhoeven (Lead)

Touwtrekken (Outdoor 700kg): Wim Broeckx, Wim De Schutter, Jan Hendrickx, Willy Janssens, Luc Mertens, Raf Mertens, Johny Schuermans, Ief Smets, Joris Vermeiren, Dirk Vosters

Waterski: Kate Adriaensen (Slalom/Trick), Olivier Fortamps (Slalom)

Rudy Lahor werd aangesteld als delegatieleider.