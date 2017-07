Grootmoeder van burgemeester had kwalijke reputatie

Ranst - Burgemeester Lode Hofmans ( Open Vld) had een grootmoeder die in Oelegem bestempeld werd als een heks. Ze werd Fille Weynen genoemd maar haar echte naam was Anna Maria Philomena Mertens. Ze overleed al in 1929 toen ze 64 was.

In een publicatie van de Oelegemse heemkundige kring De Brakken die bewaard wordt in het documentatiecentrum wordt alleen maar gesproken over Fille W. Heksen waren meestal oudere vrouwen die over allerlei krachten beschikten waarmee ze de omgeving kwaad berokkenden. Zo kreeg je natuurlijk een ideale zondebok om alle onverklaarbare tegenslagen aan te wijten. Vaak waren heksen rijker of slimmer dan gebruikelijk in hun buurt en dat maakte hen ook tot een ideaal mikpunt van afgunstige tijdgenoten.

Ook Lode Hofmans noch zijn oudere zus Maria weten veel over de kwalijke reputatie van hun grootmoeder. “Misschien durven mensen dat niet zeggen. Ik had nog geen verhalen over haar gehoord maar ze was natuurlijk al lang dood toen ik werd geboren. Een argument dat in haar voordeel spreekt is natuurlijk dat ze twee zonen heeft gehad die paters werden. Ze trouwde twee keer want haar eerste man verongelukte Uit dat eerste huwelijk werden een jongen en een meisje geboren. De dochter overleed jong en de zoon werd Pater Dominicaan. Haar tweede man was een Hofmans. Dat huwelijk dateert van 1905. Uit dat huwelijk werden nog twee zonen geboren. Eén werd ook pater Dominicaan en de andere werd onze vader;”zeggen Lode en Maria.

Heksentoeren

Blijkbaar waren er toch meer heksen die Oelegem onveilig maakten want er zijn wel enkele verhalen te vinden waarin wordt beschreven hoe de heksen hand in hand rond de kerk dansten. Fille Weynen zou haar krachten ontleend hebben aan haar moeder die haar wijsheid uit boeken had gehaald. Opmerkelijk daarbij is dat ze door de omgeving naar haar moeder Weynen werd genoemd en dat ook de Hofmans afstammelingen nog vaak als Weynen werden omschreven.

Plotse en onverklaarbare ziektes werden vaak in de schoenen van de heks geschoven. Ook een appel, aardbeien of soep aannemen van een heks zorgde dikwijls voor ziekte.

Zelfs dieren waren niet veilig want op een boerderij stierven in één jaar zeven koeien. Fille W. hield de mensen ook uit hun slaap door ’s nachts op zolder door de drogende erwten te lopen.