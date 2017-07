Eén jaar na haar amputatie: Kapelse Gitte Haenen knap vierde op WK

Kapellen / Putte-Kapellen - Gitte Haenen heeft zondag op het WK para-atletiek in Londen net naast de medailles gegrepen op de 100 meter in de T42-klasse. De Antwerpse, die een femorale amputatie heeft en aan haar eerste WK toe is, werd vierde in 16.73 en zette zo een persoonlijk record neer.

Gittes intrede bij de G-sporters mag op zijn minst spectaculair genoemd worden. Nog maar een goed jaar geleden werd haar onderbeen geamputeerd.

In 2010 stond Gitte aan het begin van een profcarrière in het thaiboksen toen het noodlot toesloeg. Ze kreeg tijdens een training een trap op haar knie in plaats van op haar bil. Complicaties deden haar in een rolstoel belanden.

Gitte wilde aanvankelijk carrière maken als rolstoelatlete, maar vorig jaar werden haar onderbeen en knie geamputeerd. “Op 27 april. Ik heb eerst leren stappen met een prothese en dankzij de vzw Poekoeks kon ik eind augustus met een blade (het onderste deel van de prothese, de voet, red.) leren lopen. Ik kon verschillende blades uittesten. In december vond ik een blade die helemaal goed zat en op mij afgestemd was.”

Gitte heeft zichzelf altijd voorgehouden dat ze vroeg of laat naar de topsport zou terugkeren. Het lijkt erop dat ze haar doel meer dan gehaald heeft.