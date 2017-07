Meer Belgen ziek op reis door extreme hitte in Zuid-Europa: let hier extra mee op

Door de aanhoudende hitte in grote delen van Spanje, Griekenland, Italië en Oost-Europa en in mindere mate Zuid-Frankrijk zijn er deze zomer opvallend meer maag- en darmproblemen bij vakantiegangers. “Dit jaar belooft een ‘topjaar’ te worden. Het aantal infectieproblemen steeg met liefst 15% tegenover de eerste twee vakantieweken van vorig jaar”, meldt Touring. “Het aantal mensen met een zonneslag stijgt van 61 naar 82.”

De stijging van het aantal infectieproblemen is al enkele jaren aan de gang volgens Touring. “Ook andere zogenaamde kleine kwaaltjes zitten in de lift, omwille van het nonchalant omspringen met de hygiëne op de vakantiebestemming.”

De stijging van maag- en darmklachten is opvallend. “Gezondheidsproblemen in het begin van de vakantie in het buitenland zijn vaak te wijten aan vermoeidheid en vakantiestress, de overgang naar een warmer klimaat, door besmet voedsel, onzuiver water, vuile handen. Er is nu al bijna de hele zomer een hittegolf in het zuiden met temperaturen tot boven de 40° en dat maakt het er alleen maar slechter op: vakantiegangers eten en drinken zaken die sneller bederven omwille van de warmte.”

Een ander opvallend fenomeen is de stijging van het aantal mensen met klachten aan de luchtwegen. Dat komt volgens Touring door de aircosystemen waarbij men plots van een zeer warme omgeving in een koude omgeving terechtkomt.

Infectieziekten komen zeker niet alleen voor in tropische landen. “De manier waarop men reist en logeert spelen een grote rol. Een goede voorbereiding, voorzichtigheid, een goede hygiëne en een dosis gezond verstand doen de kans voor het oplopen van een gezondheidsprobleem aanzienlijk dalen”, aldus nog Touring.

Enkele tips: