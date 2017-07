Sagan is nog steeds boos na uitsluiting in de Tour: “Dat ik gewelddadig genoemd word, aanvaard ik niet”

Wereldkampioen Peter Sagan vindt de beslissing van de jury om hem uit de Tour de France te zetten “een grote fout”. Dat zegt hij in een exclusief interview aan VTM NIEUWS en de Duitse zender ZDF, het eerste interview sinds zijn veelbesproken uitsluiting. Sagan is echter vooral boos over de manier waarop de jury hem heeft behandeld.

De 27-jarige Slovaak werd na de vierde etappe uit de Tour de France gezet door de jury, die hem schuldig achtte aan de val van Mark Cavendish tijdens de sprint. De Brit liep bij zijn val tegen het hek een gebroken schouderblad op. Sagan, vijfvoudig winnaar van het puntenklassement in de Tour, moest als straf de Franse etappekoers verlaten. Hij had een dag eerder nog de derde rit gewonnen.

“Ik kan aanvaarden dat ik uit de Tour lig, maar de beslissing van de jury kan ik niet aanvaarden. Het was echt een grote fout, vind ik”, aldus Sagan in een exclusief interview aan VTM NIEUWS-journalist Merijn Casteleyn die hem in de buurt van Monaco ging opzoeken.

Sagan is ook nog boos op de jury omdat hij zo lang moest wachten op de beslissing van de jury om hem uit de Tour te zetten. “Ik wachtte op de beslissing of ik de volgende dag mocht starten of niet. Het antwoord kwam nooit. Waarom niet? Het is de 21e eeuw en de Tour blijft draaien en niemand antwoordt.”

“De jury heeft nooit met mij gepraat. Als ze een verklaring wilden… Ik deed volgens hen iets fout en was gewelddadig. Het is niet correct dat je gewelddadig genoemd wordt, terwijl je niets verkeerd deed. Maar toch word je voor de hele wereld gewelddadig genoemd. Dat aanvaard ik niet, want ik heb niets verkeerd gedaan.”

Sagan zal op 29 juli weer koersen, dan verschijnt hij aan de start verschijnen van de Ronde van Polen (WorldTour). Het WK in Noorwegen is nu zijn hoofddoel. Daar kan hij een record breken door voor de derde keer op rij wereldkampioen te worden.

