Moeder vindt haar 17-jarige zoon dood in bed

Het parket Limburg is een onderzoek gestart naar de dood van de 17-jarige Tongenaar E.D. De jongeman lag zaterdagvoormiddag dood in zijn bed. Het slachtoffer woonde samen met z’n moeder in een appartement in de Stationslaan. Een toxicologisch onderzoek en autopsie moeten vandaag meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

Het was de moeder van het slachtoffer die haar zoon vond. Ze kreeg hem niet wakker en waarschuwde de hulpdiensten. Rond 11.15 uur kwamen de mugarts en een ziekenwagen ter plaatse. Voor de jongen kon geen hulp meer baten.

Omdat het om een verdacht overlijden gaat, werd de gerechtelijke procedure in gang gezet. Een wetsdokter en het gerechtelijk labo stapten af voor een sporenonderzoek en om de juiste oorzaak van het overlijden te achterhalen. De moeder was zondag erg onder de indruk en wenste liever niet te reageren. E.D. was een talentvolle voetballer.