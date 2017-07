Recordaantal deelnemers voor Dodentocht met verplichte inschrijvingen

Bornem - Er zijn 13.952 wandelaars ingeschreven voor de 48ste Dodentocht van Bornem. Dat is een nieuw record, vorig jaar waren er 12.620 deelnemers.

Dit jaar moest je voor het eerst verplicht inschrijven als je de Dodentocht van 100 km wil stappen. “Dat je alleen kan deelnemen als je vooraf online bent ingeschreven, heeft de wandelaars duidelijk niet afgeschrikt”, zegt Thomas D’Hondt. “Dit toont aan dat onze wandeltocht nog steeds enorm populair is en zelfs nog aan populariteit wint.”

De organisatoren voerden de verplichte voorinschrijving in om zich beter te kunnen voorbereiden. Vorig jaar schreven de dag van de start nog vierduizend wandelaars in en dan is het natuurlijk moeilijk om de bevoorrading juist in te schatten.