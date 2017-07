Nieuw seizoen "Game of Thrones" opent met een knaller (maar dan...)

Vannacht is in de Verenigde Staten (en in Vlaanderen op Telenet Play More) het zevende en voorlaatste seizoen van de mateloos populaire televisiereeks "Game of Thrones" in première gegaan. De eerste aflevering leverde alvast enkele leuke quotes van de publiekslievelingen Arya Stark en Lyanna Mormont op, maar voor het échte drama bleef de diehard-fan toch ietwat op zijn honger zitten...

Opgelet: spoilers!

"Laat één wolf leven, en de schapen zijn nooit veilig"

Aflevering 1, getiteld 'Dragonstone', steekt meteen van wal: niet met de bekende opening sequence, maar met een speech van Walder Frey. Tiens, de organisator van de "Rode Br u iloft" werd aan het einde van het vorige seizoen toch vermoord? Wie zich die bevredigende wraakactie nog herinnert, weet dan al wat er gaat komen: het is een vermomde Arya Stark die revanche neemt voor de moord op haar familie.

We kunnen nu al voorspellen dat de quote "Laat één wolf leven, en de schapen zijn nooit veilig" - in tegenstelling tot de Freys - een lang leven beschoren zal zijn... Het is een vroeg hoogtepunt in een aflevering die vervolgens wat ineenzakt.

Eindelijk winter

Vervolgens mag u wél meeneuriën ("Dumdumdumdumdum. Naaanaaananananaaanana!") met het bekende deuntje. Daarbij vallen twee dingen op: de sneeuw die de komst van de Lange Winter bevestigt, en het ontbreken van locaties aan de oostelijke kant van de Nauwe Zee. Fans weten al langer dat in de openingsgeneriek de locaties van elke aflevering worden voorspeld, en nu het einde nadert, wordt ook het speelveld kleiner: de hoofdrolspelers in het Spel der Tronen zoeken elkaar op voor de finale veldslag.

Crowdpleaser

Vervolgens zien we Jon Snow, de halfbroer (?) van Arya, in Castle Black (nog maar eens) beraadslaging houden met de heren en dames die de grote geslachten van het Noorden vertegenwoordigen. Makers David Benioff en D.B. Weiss lieten zich blijkbaar vermurwen door de plotse populariteit van Lyanna Mormont: het 13-jarige meisje laat zich niet afbluffen door oude en verweerde mannen, en is met de woorden "Ik ga niet zitten breien terwijl een man voor me vecht" ongetwijfeld weer een hit op Twitter. Al heeft steller dezes het na talloze identieke scènes wel gehad met de ietwat makkelijke crowdpleaser...

Robett Glover: "You expect me to put a spear in my granddaughter's hand?"

Lyanna Mormont: "Hold my juice." #GameOfThrones pic.twitter.com/wYr4Oc9VSC — Crystal Ro (@crystalro) 17 juli 2017

Same old, same old...

Verder niets nieuws onder de bleke noordelijke zon: Littlefinger probeert Sansa nog steeds op te zetten tegen Jon, en niet zonder groeiend succes. "Het lijkt wel alsof je Cersei bewondert", gooit Jon zijn halfzus (?) op een bepaald moment in het gezicht. Een pijnlijke vergelijking gezien het verleden tussen beide vrouwen, maar blijkbaar niet één die Sansa langer afschrikt.

Ook in Koningslanding is alles bij het oude gebleven sinds de finale van seizoen 6, intussen meer dan een jaar geleden: Cersei plot nog steeds de meedogenloze vernietiging van al haar vijanden, ook al moet ze daarvoor de hulp inroepen van de notoir onbetrouwbare Euron Greyjoy (met overtuiging en humor gespeeld door Pilou Asbaek).

En ook Samwell Tarly neemt de draad op waar hij hem achterliet: in de Citadel, op zoek naar manieren om de Witte Lopers te verslaan. Hoe een niet bijster leuke en te lange montage met Sam die de po's van de oude maesters moet legen daarbij gaat helpen, is ons echter nog niet duidelijk.

What Sam thought his dream job would be vs what it turned out to be. #GameofThrones #GoTS7 pic.twitter.com/TOctiafS83 — Salim Stark (@SalimAlSamar) 17 juli 2017

De verplichte cameo

Game of Thrones is na al die jaren een cultureel fenomeen geworden waar iedereen deel van wil uitmaken. Nadat eerder al (delen van) de muziekgroepen Mastodon, Sigur Rós, Coldplay en Snow Patrol een gastrol kregen, is het ditmaal Ed Sheeran die als niet al te gemotiveerde soldaat Arya moet laten inzien dat niet alle Lannisters slechteriken zijn. Mja...

Throwback to the time I was a Lannister A post shared by Ed Sheeran (@teddysphotos) on Jul 16, 2017 at 7:09pm PDT

Laurel & Hardy, Statler & Waldorf en... Sandor & Thoros

De humoristische noot in deze aflevering komt van het onwaarschijnlijke duo Thoros van Myr & Sandor Clegane. "Waarom ben je altijd zo'n brompot, Clegane?" - "Ervaring!"; en "Weet je wat me niet bang maakt? Kale klootzakken als jij! Denk je dat je iemand voor de gek houdt met dat knotje? Kale hufter!" Dolle pret tussen een notoire zuipschuit en een gewetenloze (alhoewel) moordmachine...

This #GameOfThrones has lots of dudes looking in the mirror right about now. The Hound says ?? pic.twitter.com/jySwAROVMj — Anna Rodgers (@TLC10q) 17 juli 2017

Op bekende bodem

We zitten intussen bijna aan het einde van de aflevering, en één van de populairste personages uit de reeks moet zijn opwachting nog maken: Daenerys Targaryen, Koningin van Meereen, Koningin van de Andalen, de Rhoynar en de Eerste Mensen, Koningin van de Zeven Koninkrijken, Khaleesi van de Grote Graszee, Mhysa, Breker van Kettingen, de Onverbrande, Moeder van Draken.

De vrienden mogen 'Dany' zeggen.

In een knappe (maar woordenloze) slotscène gaat zij - voor het eerst sinds haar vlucht voor de Rebellie van Robert - aan land op Drakensteen (vandaar de titel van de aflevering), de zetel van haar adelijke geslacht. Het is een semi-religieuze ervaring voor de fans van de reeks, die al sinds 1996 (voor de boekenlezers) en 2011 (voor de tv-kijkers) wachten op de terugkeer van Daenerys naar Westeros.

Slechts drie woorden komen aan het einde van de aflevering uit haar mond: "Zullen we beginnen?" Ons antwoord: ja, graag!

Meteen na het einde van de eerste aflevering loste producent HBO een vooruitblik op aflevering 2, getiteld "Stormborn".

De fans waren alvast opgetogen met de terugkeer van hun favoriete reeks:

Wat een begin in Game of Thrones, "Winter is coming for house Frey" ^^ Gruwelijk ^^ #got pic.twitter.com/Xo3PQnCgTF — robin (@ziez0) 17 juli 2017

Seeing everyone die in the opening scene like ???? #GoT pic.twitter.com/G5n30hHlb3 — iram'x (@iram__a) 17 juli 2017