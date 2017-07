Negen leden van dezelfde familie omgekomen door overstromingen

Negen mensen van dezelfde Amerikaanse familie zijn om het leven gekomen nadat een tropische storm tot overstromingen heeft geleid in de staat Arizona. Onder de slachtoffers bevinden zich vijf kinderen. Er wordt nog gezocht naar een 13-jarige jongen. Dat melden lokale media zondag.

Een Amerikaanse familie trok zaterdag naar een zwemput in het stadje Payson, in het zuidwesten van het land, toen er plots een hevige storm losbrak. Door de hevige regenval stroomde een nabijgelegen beek over. De familie werd verrast door het wassende water en meegesleurd.

Vier mensen konden uit het water gered worden. Voor negen familieleden kwam alle hulp te laat. Onder hen ook vijf kinderen tussen 2 en 7 jaar. Momenteel zijn reddingswerkers en hulpdiensten nog op zoek naar een 13-jarige jongen.

Het nationale weerinstituut heeft een overstromingsalarm afgekondigd tot maandagavond voor bijna heel Arizona. Ook volgende week wordt er trouwens nog stormweer verwacht.