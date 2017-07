Te koop: honing uit Deurne

Deurne / Berchem - Het districtsbestuur van Deurne oogstte op 1 juni samen met stadsimker Micha De Herdt de eerste Deurnese honing.

De vier bijenkasten op de begraafplaats Sint-Rochus, waar zo’n 200.000 honingbijen onderdak hebben gevonden, leverden in totaal een duizendtal potjes honing van 250 gram op. Die honing is vanaf nu ook te koop en wordt verkocht door zes handelaars, waarvan eentje in Berchem. Zo kunt u voor de enige echte ­Deurnese honing terecht bij bakkerij De Vloere Pistolée op de Drakenhoflaan, bakkerij Van den Bogaert An op de Eksterlaar, bakkerij Smouts in de Generaal Slingeneyerlaan, bakkerij Smouts in de Baron Leroystraat, bakkerij De Muggenberg in de De Borrekenstraat en bij Helios in de Statiestraat in Berchem.

Met de bijenkasten wil het district een voorbeeldrol opnemen in de strijd tegen de bijensterfte. In de stad kennen bijen meer overlevingskansen doordat er minder pesticiden gebruikt worden dan op het platteland. Volgend jaar worden op verschillende plaatsen in Deurne nog meer kasten geplaatst om een grotere opbrengst te hebben en om nog beter aan de vraag te kunnen voldoen.