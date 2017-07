Brasschaat - De gemeente Brasschaat is sterk geïnteresseerd in het Gunfire Museum dat op dit ogenblik nog eigendom is van Defensie. Het museum kan mensen uit het hele land lokken en daar wil de gemeente in investeren.

In het Gunfire Museum in de Licht Vliegwezenlaan bevindt zich een uitgebreide collectie ­legermateriaal. De belangstelling is echter matig. Het ministerie van Defensie blijkt nu bereid te zijn om ...