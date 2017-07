Deklat houdt dappere Red Flames van eerste punt ooit op EK

De Belgische voetbalvrouwen, de Belgian Red Flames, hebben hun eerste wedstrijd ooit op een EK met 1-0 verloren van Denemarken. Na zes minuten al waren ze op achtervolgen aangewezen, maar in de tweede helft kwamen ze nog héél dicht bij de gelijkmaker. De deklat hield de Red Flames van hun eerste punt ooit op het EK. Op donderdag spelen ze hun volgende wedstrijd, om 18 uur tegen Noorwegen.

Bondscoach Ives Serneels koos voor de allereerste wedstrijd van de Belgian Red Flames op een EK voor de verwachte elf. Met de pas uit blessure teruggekeerde Deloose en Van De Putte werd geen risico genomen, zij werden vervangen door Maud Coutereels en Davina Philtjens.

Met Denemarken troffen de Red Flames bij hun EK-debuut echter een tegenstander van formaat - op het vorige EK schopten zij het nog tot de halve finales - en die liet zich meteen gelden. Een Deense vrije trap van net buiten de zestien werd door de zenuwachtig begonnen doelvrouw Justien Odeurs wat ongelukkig tegen de lat geduwd. De bal caprioleerde de lucht in en kon door de Deense Sanne Troelsgaard zomaar in doel worden gekopt: 1-0 na amper zes minuten. Na een minuut of twaalf kwam er een reactie van de Belgen: Coutereels vond het hoofd van het Belgische speerpunt Tessa Wullaert, die maar nipt over kopte.

Foto: Photo News

Na rust meer kansen voor de Belgen

De wedstrijd ging gelijk op tot de Red Flames wel erg goed wegkwamen op het halfuur. Na geharrewar voor het Belgische doel kon de Deense spits Nadia Nadim vanop enkele meters aanleggen. De arm van Heleen Jaques hield de Belgische vrouwen recht, maar scheidsrechter Kateryna Monzul floot géén penalty.

Na rust slaagden de Flames er wel in gevaar te stichten voor het Deense doel. Eerst ging een poging van Tine De Caigny maar nipt naast, maar de grootste kans volgde enkele minuten later. Coutereels kon koppen na een hoekschop van Wullaert, Janice Cayman verlengde met een gevaarlijk hakje. De grabbelende Deense doelvrouw Petersen hield de bal met meer geluk dan kunde uit de netten. De Scandinaven reageerden: Nadim werd afgezonderd voor doelvrouw Odeurs, die zich echter goed breed maakte en er zo voor zorgde dat Denemarken niet op 2-0 kwam.

Deklat staat in de weg

Foto: Photo News

Het spel ging nu goed op en af en de Red Flames gingen lustig op zoek naar de gelijkmaker. Wullaert pakte uit met een gevaarlijk botsend afstandsschot, Petersen ging goed plat. Net toen de 1-1 in de lucht leek te hangen, leed Wullaert op een gevaarlijke positie balverlies. Het ging razendsnel naar de andere kant van het veld, waar Troelsgaard de bal maar voor het induwen leek te hebben... tot een duwtje van de mee teruggelopen Wullaert haar uit evenwicht bracht. De Deense miste haar schot compleet, maar ref Monzul had gelukkig weer niets gezien.

De Belgische vrouwen oogden vermoeid in het slot, en Serneels zette alles op alles om alsnog een gelijkspel uit de brand te slepen. Jana Coryn en Yana Daniels werden nog in de strijd gegooid, terwijl eerder ook al de 17-jarige Davina Vanmechelen haar entree had mogen maken. En bijna viel dat beoogde doelpunt alsnog: een vrije trap van Wullaert werd door een Deense verdedigster ei zo na in eigen doel verlengd, maar de deklat hield de Red Flames van hun eerste punt ooit op een EK.

Foto: Photo News

Eerder op zondag opende Nederland voor eigen publiek het EK met een 1-0 zege tegen vice-Europees kampioen Noorwegen. De tweede speeldag in groep A staat donderdag op het programma. Om 18 uur kijken België en Noorwegen mekaar dan in de ogen in het Rat Verleghstadion van NAC Breda. Beide landen tellen na één speeldag nul punten en staan dus nu al met het mes op de keel. Om 20u45 nemen Nederland en Denemarken het tegen mekaar op in het stadion van Sparta Rotterdam. De derde speeldag, met daarin België-Nederland en Denemarken-Noorwegen, wordt op maandag 24 juli gespeeld. De top twee van elke groep stoot dan door naar de kwartfinales.