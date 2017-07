Chinezen filmen tv-reeks in Antwerpen

Begin augustus vinden er enkele bijzondere filmopnames plaats in Antwerpen. Twee afleveringen van de Chinese serie 'Mr Right' worden in de stad opgenomen.

Mr Right is in China een doorslaand succes, met liefst 380 miljoen kijkers. De romantische komedie is daarmee het derde best bekeken programma in het immens grote Aziatische land. De serie gaat over een tandarts van een gerenommeerde praktijk in Sjanghai die mannen adviseert in de liefde. Vanwege een trouwfeest komt hij in België terecht en verkent het personage toeristisch Antwerpen.