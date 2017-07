“Als we namen noemen, komt er veel te veel volk”

Essen - Er staat in Essen iets geheimzinnigs te gebeuren. Op 11 augustus nodigt muzikant en producer Hans Francken vijf topartiesten uit. Maar wie dat zijn, wil hij niet zeggen. “Dat moet geheim blijven tot de artiesten op het podium staan.”

Het project loopt in samenwerking met Essen Events. “We wilden tijdens de zomermaanden optredens organiseren op de parking van de Heuvelhal”, zegt Dave Vercauteren van Essen Events. “Eerder zonden we daar het EK voetbal op een groot scherm uit en dat was een groot succes. Samen met Hans Francken zijn we gaan brainstormen en zo kwam Hans met het idee om enkele topartiesten naar Essen te brengen.”

Wie die artiesten zijn, wordt tot op het laatste moment geheimgehouden. “Het zijn bekende namen”, zegt Hans Francken. “Eén ding is zeker: als we de namen op de affiche zouden plaatsen, dan is het plein te klein. Dus houden we de namen geheim. Een idee dat ook bij de artiesten in de smaak viel.”

Wie in Essen woont, kent Hans Francken. De muzikant en producer heeft al heel wat artiesten in zijn PopVilla-studio over de vloer gekregen. Hij werkt samen met artiesten als Clouseau, Stan Van Samang, Natalia, Mama’s Jasje, Slongs Dievanongs, Isabelle A, Kato, Emma Bale en nog vele anderen. De kans is dus groot dat er straks grote kleppers op het podium staan.

1.400 plaatsen

Het plein ontvangt het publiek vanaf 19u. “Er zal dan al enige animo zijn”, zegt Vercauteren. “Er zullen ook foodtrucks en cocktailbars zijn. De artiesten betreden vanaf 21u het podium. Na de optredens gaat het feesten gewoon door. Hans Francken en Herman Cambré, de drummer van Clouseau, zijn de dj’s van dienst op de afterparty. We zijn trots dat we dit mogen doen. Het plein biedt plaats aan 1.400 mensen.”

Q & A

Om de spanning op te bouwen en om aan de nieuwsgierigheid van de bezoekers tegemoet te komen, kan iedereen komende woensdag 19 juli om 19.30u via de Facebookpagina van Essen Event vragen stellen aan Hans Francken over de vijf topartiesten die komen optreden. “Namen zal ik zeker niet verklappen”, lacht Hans. “Maar enkele tips zal ik misschien wel geven.”

www.essen-events.be