Vrouw die militairen alarmeerde in Antwerpen: “Zo’n bijl steek je toch in een zakje?”

Een bijl, gekocht in de Brico in de Quellinstraat, heeft een man van 23 zaterdag een ritje naar het politiebureau en een huiszoeking opgeleverd. “Zoiets steek je toch in een zakje als je ermee over de Meir gaat wandelen”, vindt de getuige die de militairen aansprak.

Het onheilspellende bericht deed in geen tijd de ronde op de sociale media: “Militairen onderscheppen man met bijl in Stadsfeestzaal”. De link met terreur was snel gelegd. Maar het bleek om een groot misverstand te gaan. Een 23-jarige man uit Deurne had de bijl in de Brico in de Quellinstraat gekocht voor een fotoshoot. Hij was op weg naar de discounter Action, in shoppingcenter Stadsfeestzaal, om er nog wat extra attributen te kopen.

Op de De Keyserlei werd hij opgemerkt door een koppel. “We vonden het raar dat hij daar rondliep met die bijl, en vooral dat niemand ernaar omkeek”, zegt de 21-jarige J.. “Om het zekere voor het onzekere te nemen, spraken we aan de Quick twee militairen aan. Zij zijn er dan achteraan gegaan.”

De militairen namen meteen contact op met de politie, die de man bij de ingang van de Stadsfeestzaal onderschepte.

Waakzaamheid

De 21-jarige vrouw die de militairen waarschuwde, heeft daar geen spijt van. “Er moest maar eens iets gebeuren”, vindt ze. “Als de man met een ingepakte bijl rondloopt, of op een parking van Brico zelf, dan was het iets anders. Hopelijk denken mensen in het vervolg na. Sommige dingen die je koopt, kun je beter in een zakje doen. Een beetje waakzaamheid kan trouwens geen kwaad. Iedereen leek het normaal te vinden dat iemand in een drukke straat rondliep met een bijl.”

Nog altijd spanning

Het incident wijst erop dat er in Antwerpen nog altijd een zekere spanning in de lucht hangt. Zo’n maand geleden werd er nog een grote politieactie op poten gezet nadat een getuige ‘gewapende mannen’ op een dak had gezien, in de Breydelstraat bij de Antwerpse Zoo. Opvallend: ook toen bleek het om een fotoshoot te gaan, met nepwapens.