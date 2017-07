Naesen kreeg op wel erg zure manier boete aangesmeerd in de Tour

Oliver Naesen toonde zich zaterdag in de etappe naar Rodez en liet zich ook opvallen in de rit naar Le Puy-en-Velay waar hij kilometerslang op kop sleurde en het peloton met de favorieten in stukken brak. “Dit was vooraf besproken op de ploegvergadering”, zei hij afloop, “ik moest alles geven in dat stuk waar er wind stond.”

Naesen kreeg schouderklopjes van iedereen aan de teambus van AG2R na afloop van de etappe. “En, heeft het iets opgeleverd?”, vroeg hij. “Tja, Froome is nog teruggekomen”, was het antwoord waarop de Belgische kampioen repliceerde. “Wel ja, ‘t zal dan toch even pijn gedaan hebben onze versnelling.”

Want de actie van AG2R was gepland. “Het was gisteravond al besproken in de vergadering”, aldus Naesen, “Romain is hier in deze streek geboren, kent elk plekje en gaf me één duidelijke opdracht: ‘Ollie, je gaat niet mee in de vlucht zondag, zet me de hele dag uit de wind en beneden in die vallei rijd je zeven kilometer lang jouw finale. Je moet alles uit de kast halen en we gaan met een sprint over die mannen van Sky’. Dat heb ik gedaan. Ik geloofde er gisteren niet echt volledig in, maar ik voelde wel tijdens de rit dat het zo’n etappe was die nooit stil viel en het voortdurend onrustig was en op en neer ging. Dus dan weet je dat als iemand op zo’n stuk even versnelt de renners achteraan in het peloton dat stevig gaan voelen in de benen. Dus ik trok vol door en moest tot aan voet van die voorlaatste klim alles geven.”

Het peloton brak, Froome raakte achterop, maar uiteindelijk kwam alles weer bijeen op het eind van de Col de Peyra Taillade. “Je moet een beetje geluk hebben met de omstandigheden”, zei hij nog. “Zelfs al levert deze actie misschien niets op, het kan dan toch maar in de kleren kruipen en ooit levert het wel iets op. Romain is heel sterk en vroeg of laat zal het ons wel eens lukken.”

Overigens kreeg Naesen zondag nog een boete van 100 Zwitserse Frank aangesmeerd wegens “niet correct gedrag.” Neen, het ging niet om wildplassen gaf hij aan. “Ik was twee minuten te laat bij het startpodium om te tekenen, en eigenlijk was het niet eens mijn schuld. Ik had nog wat interviews gedaan en daardoor was ik een beetje te laat.”