Appartementsblok ontruimd in Sint-Pieters-Leeuw na brand op 10e verdieping

Sint-Pieters-Leeuw -

Zaterdag omstreeks 23u30 is in de Bezemstraat in Sint-Pieters-Leeuw een volledig appartementsblok ontruimd nadat er op de 10e verdieping brand was uitgebroken. Naar schatting 70 personen dienden hun pand te verlaten. De bewoner van het appartement waar de brand uitbrak was op dat ogenblik aanwezig en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Hij is niet in levensgevaar. De oorzaak van de brand is nog onbekend.