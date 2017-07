Het nieuwste slachtoffer van de opwarming van de aarde: de wijndrinker

Dat het zeeniveau stijgt, we schijnbaar steeds ergere onweders over ons heen krijgen en er dieren uitsterven door de opwarming van de aarde, wisten we al. Maar onderzoekers hebben nu nog een toekomstig slachtoffer gevonden: de wijnliefhebber.

Volgens de onderzoekers zal het in de komende jaren en decennia steeds moeilijker worden om bepaalde duurdere wijnen op de kop te tikken, maar zal de prijs van alle verschillende wijnen ook gevoelig de hoogte ingaan. Slecht nieuws voor de consument dus.

De reden daarvoor zijn de omstandigheden waarin wijn gemaakt wordt. De temperaturen in Europa zullen zo toenemen dat het voor producenten veel duurder wordt om wijn te maken. Zo zullen arbeiders minder kunnen werken door de extremere temperaturen. In Limassol werken ze zo bijvoorbeeld bij piektemperaturen van 36 graden, wat voor de arbeiders niet werkbaar is. Door die hoge temperaturen zal hun productiviteit dalen.

Ook de smaak van de wijn zal veranderen door de klimaatverandering, want de balans tussen suikers en zuurte en de kwaliteit van de druiven zal wijzigen.

Het onderzoek werd gepubliceerd in vakblad Temperature.