Meisje (7) steekt batterij van speelgoedje in haar neus. Wanneer dokters het 5 maanden later ontdekken, zijn dit de gevolgen

Een zevenjarig meisje dat een klein, rond knoopcelbatterijtje in haar neus stak, moet in de komende vijftien jaar nog verschillende operaties ondergaan. Het batterijtje begon te lekken en werd pas vijf maanden later weer verwijderd, wat voor aanzienlijke schade aan haar neus zorgde.

Kleine Kelsie uit de Engelse East Midlands was vorig jaar aan het spelen met een elektronisch speelgoedje, toen het batterijtje loskwam. Ze stak het kleine ding al spelend in haar neus, waar het nog vijf maanden zou blijven zitten.

Niemand wist van het voorval, dus bleef het batterijtje ook voor haar toenmalige pleegouders onopgemerkt. Tot vijf maanden later een soort bruin snot uit haar neus begon te lopen. Na enkele ziekenhuisbezoeken en een scan, merkten de dokters op wat er fout was: er zat een batterijtje in haar neus dat lekte. En de giftige vloeistof brandde recht door haar neustussenschot.

“Kelsie is geopereerd en het batterijtje werd succesvol verwijderd,” aldus Kerrie, Kelsies adoptiemoeder. “Maar nu denken de dokters dat ze nog vier à vijf operaties nodig zal hebben om alle schade te herstellen.”

Kelsies beschadigde neus heeft een grote impact op haar leven. Zo heeft ze te kampen met hoofdpijn, oorinfecties en zelfs pesterijen. “Ze heeft vaak last van helse pijn en neusbloedingen. Doordat ze geen neusbrug meer heeft, begint de bloedneus van bovenuit en als ze niest, kan je spreken van een bloed-explosie.”

“Dokters zijn nog niet zo happig om nu al ingrepen uit te voeren, omdat ze graag wachten tot ze volwassen is en haar groei is gestopt. De eerste operatie, om haar neusbeen te reconstrueren, stond normaal deze zomer gepland. Maar ze is nogal mager voor haar grootte, dus gaan de dokters de operatie nog even uitstellen.”