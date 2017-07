“Missie fregat Louise-Marie mag geschrapt worden”, zegt Francken

Brussel - Als het van staatssecretaris Theo Francken (N-VA) afhangt, mag de missie van de Louise-Marie meteen geschrapt worden. “Dit is waanzin. We zouden dat beter niet meer doen. Nu krijg je een aanzuigeffect van illegale migranten”, zegt Francken, die zondagmiddag de studiogast was bij VTM Nieuws.

Het fregat Louise-Marie is momenteel actief in de Middellandse Zee. Het wordt ingeschakeld in de bredere Europese operatie ‘Sophia’, met als doel migrantensmokkelnetwerken te traceren en op te rollen. “De Louise-Marie doet dat goed, maar we zouden er beter mee stoppen. Let wel, mensen in nood moeten gered worden. Maar dan moeten ze niet naar Europa gebracht worden. Dat zorgt voor een aanzuigeffect met enkel meer doden tot gevolg. Het is een schandvlek voor Europa”, stelt Francken.

Het is niet het enige wat voor Francken verkeerd loopt in de vluchtelingencrisis. Hij kijkt vooral naar Italië. “Wat echt moet gebeuren, is dat Italië afspraken maakt met Libië en Tunesië. Zodat die boten teruggestuurd kunnen worden. Italië moet daarin voorop gaan”, klinkt het.

Premier Michel laat weten dat het onderwerp morgen/maandag op de agenda van de Europese Raad staat, waar minister Reynders voor ons land aanwezig zal zijn. “Iedereen is zich bewust van het feit dat er een probleem is vanuit Libië naar Europa toe. Ons oogpunt moet altijd zijn dat we mensen moeten redden, maar we moeten er tegelijk voor zorgen dat we mensen ontraden om dergelijk risico te nemen”, aldus de woordvoerder van de eerste minister. Wat betreft de Belgische deelname aan de missie Sophia wijst hij er nog op dat die volgende week ten einde loopt. Het is nog niet uitgemaakt wat de Belgische bijdrage zal zijn in de toekomst, “maar het is belangrijk dat het gebeurt binnen een Europees kader”, benadrukt de woordvoerder.

(belga)