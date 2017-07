Bekende stuntrijder uit Olen ernstig gewond na val op festival

Olen - De Kempense stuntrijder William van den Putte (33) is zaterdag in Nederland zwaar ten val gekomen. Hij raakte ernstig gewond, maar is buiten levensgevaar.

Van den Putte is een bekend persoon in de motorstuntwereld. Hij is al jaren te zien op de Zwarte Cross in het Nederlandse Lichtenvoorde, dat is een vierdaags festival waarin onder meer muziek, motorcross en stunts centraal staan.

Op Ground Hero, een stuntbaan centraal op het festivalterrein, kwam de Olenaar zaterdagmiddag bij een sprong naast de schans terecht. Hij raakte ernstig gewond, maar zondag meldt de organisatie van het festival dat hij buiten levensgevaar is.

Van den Putte ligt in het ziekenhuis met een hoofdletsel en een gebroken neus. Het stuntprogramma werd zaterdag afgelast na het ongeval.

Archiefbeeld: Van den Putte poseert met een affiche van het Nitro Circus in het Sportpaleis waar hij in februari 2016 aan deelnam. Foto: foto Joren De Weerdt

Sportpaleis

William ‘Willis’ Van den Putte was vorig jaar de enige Belg die mocht deelnemen aan Nitro Circus Live in het Antwerpse Sportpaleis, een show met de internationale top uit het freestyle motorcross. De dertiger is naar eigen zeggen de eerste Belg ooit die met zijn motor vanaf een schans een backflip – een achterwaartse salto – tot een goed einde bracht. In 2013 zweefde de Kempenaar na een crash wekenlang tussen leven en dood.

Vorige maand haalde Van den Putte nog zilver op de Nitro World Games in de Verenigde Staten.