Met deze tips word je misschien honderd jaar

Naar schatting zullen tegen 2050 zo’n 2,3 miljoen mensen honderd jaar zijn, maar hoe bereik je die gezegende leeftijd? De jongens van wetenschappelijk YouTube-kanaal AsapSCIENCE vertellen wat je kunt doen om op een dag zoveel kaarsjes uit te blazen op je verjaardagstaart.

Er zijn enkele eenvoudige dingen die je zelf kunt doen. Stop met afhaalmaaltijden te verorberen. Uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de mensen die vijf keer per week thuis kookt, zo’n 10 jaar extra te leven heeft. Ga je voor een vegetarische levensstijl, dan loop je 12 procent minder risico op vroegtijdig sterven. Mijd bij voorkeur worst, spek en verwerkt vlees, ze verhogen het risico op kanker en hartziekten aanzienlijk.

Vrijen maar

Een iets minder voor de hand liggend trucje om langer te leven is een Nobelprijs of Oscar winnen. Studies hebben aangetoond dat winnaars gemiddeld vier jaar langer leven dan verliezers. Misschien moet je ook maar eens aan verhuizen denken. Mensen die zo’n 1.818 meter boven de zeespiegel wonen, leven langer. Of neem enkele gewoonten over van de Japanners en kies vaker voor groene thee en vis. Wetenschappelijk bewezen: wie dagelijks vijf kopjes groene thee drinkt, heeft minder kans om te sterven aan een hartziekte.

Ga shoppen

Uiteraard speelt regelmatig bewegen ook een grote rol. Bij voorkeur 150 minuten per week om vier jaar aan je leven toe te voegen. Van zwemmen tot shoppen, als je maar beweegt zegt de vertelstem in de video. Maar doe het dan wel dagelijks, ook al koop je niets. En vergeet seks niet. Probeer voldoende te slapen en zie je toekomst niet al te rooskleurig in. Jawel, onderzoek toont aan dat doemdenkers ondanks hun zwarte kijk op het leven net langer leven.

Neem een huisdier

Trouwen is ook een goede keuze om je gelukkig te voelen, wat een positieve impact heeft op je levensduur, maar doe het niet met de verkeerde. Dat heeft het omgekeerde effect. Denk aan een kat of een hond als huisdier en aarzel niet om op je eigen tempo door te werken na je pensioen. Dit alles wordt in verband gebracht met succesvol ouder worden. Geen nood als je levensstijl in niets op deze beschrijving lijkt. Volgens AsapSCIENCE is het nooit te laat om het roer om te draaien.