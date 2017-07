Toeristen denken dat ze met een panda op de foto gaan, maar het is eigenlijk een geverfde hond

Toeristen in het Russische Sochi konden tot voor kort op de foto gaan met een panda. Of dat dachten ze althans. Na een interventie van de politie, die door ongeruste omstanders was ingelicht, bleek het eigenlijk om een hond te gaan met een geverfde vacht.

Het was een straatverkoper die probeerde munt te slaan uit zijn huisdier: voorbijgangers mochten in ruil voor een bijdrage op de foto met de ‘panda’, nochtans een bedreigde diersoort.

Agenten die ter plaatse kwamen ontdekten dat de sluwe verkoper helemaal geen panda bij zich had. Het was een chowchow waarvan de vacht nauwgezet wit en zwart geverfd was en die er dus uitzag als een pandabeer.

(lees verder onder de foto)

The panda with whom to tourists in Sochi suggested to make a photo was a puppy - RIA Novosti, 7/5/... https://t.co/RrwZ8syn1G pic.twitter.com/Wpu0fGiaqM — Newletterus (@Newletterus) 5 juli 2017

De politie benadrukt de zaak verder te onderzoeken en als de man toch illegaal verkregen wilde dieren in zijn bezit heeft, zal hij daarvoor aangeklaagd worden.