Bijna 190.000 euro achterstallige bijdrage voor de brandweer

Ranst - De provincie heeft de gemeente laten weten dat ze nog bijna 190.000 euro verschuldigd is voor de brandweerwerking van 2012. Het gemeentebestuur ziet dat anders maar kan niet anders dan betalen.

Burgemeester Lode Hofmans (Open Vld) vindt dat bedrag te hoog. “Er wordt geen rekening gehouden met onze aanzienlijke investeringen. In 2012 hebben we bijkomende kosten gemaakt voor brandweervoertuigen en zelf personeelsleden voor hen aangeworden. Er was afgesproken dat in ruil voor onze investeringen er geen bijdrageverhoging zou komen voor onze gemeente. Die overeenkomst dateert uit 1993. Op die beslissing wordt nu teruggekomen. Ranst betaalt op die manier twee keer. Eén keer voor de eigen investeringen en nog een keer voor de investeringen van de gemeenten die tot onze zone behoren. Het geld gaat hoe dan ook van onze rekening maar met ons negatief advies maken we ons protest duidelijk. Het ziet er trouwens naar uit dat er nog dergelijke rekeningen volgen .”