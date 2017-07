Trump wil oplossing voor klimaatakkoord Parijs na gesprek met Macron

Donald Trump gaat de volgende maanden proberen om een oplossing te vinden voor het klimaatakkoord van Parijs. Dat verklaarde de Franse president Emmanuel Macron in het Journal du Dimanche. Beide staatsleiders hebben “in detail gepraat” over hoe de VS opnieuw zouden kunnen aansluiten bij het klimaatakkoord. “Trump heeft naar mij geluisterd. Hij heeft begrepen dat er een verband is tussen de klimaatopwarming en het terrorisme”, aldus Macron in de krant.

Op 1 juni had Trump aangekondigd dat de VS uit het klimaatakkoord zullen stappen, omdat het de Amerikaanse belangen schaadt. Trump liet toen wel al verstaan een eventuele herintrede te overwegen, maar dan met andere voorwaarden, “die wél gunstig zijn voor de VS en de Amerikaanse arbeiders”. Onder meer de Europese Unie zei daarop dat ze niet wil heronderhandelen.

Het is niet duidelijk wat Macron hierover denkt, maar in de krant zei hij wel dat het belangrijk is “de dialoog met de VS te blijven voeren”. Volgens Macron zou Trump water in de wijn doen. “Ik denk dat hij ook gezien heeft (in de VS, red.) dat steden, staten, de zakenwereld en zijn eigen entourage zich mobiliseren in de strijd tegen de klimaatopwarming.”