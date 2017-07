Elf mannen opgepakt wegens seksueel misbruik in Pamplona

Bij de stierenrennen in het Spaanse Pamplona zijn dit jaar 11 mannen opgepakt wegens seksuele agressie of misbruik. Dat is minder dan vorig jaar, maar er is nog werk aan de winkel, zegt de burgemeester.

Het festival ter ere van San Fermín in Pamplona is een eeuwenoud gebruik en gaat tegenwoordig gepaard met religieuze processies, concerten en de traditionele stierenrennen, waarbij stieren door de straten van de stad gejaagd worden. Die Sanfermines lokken honderdduizenden mensen, maar kregen de voorbije jaren een kwalijke reputatie omdat het evenement voor nogal wat mannen één feest van stieren, drank en vrouwen geworden was.

Burgemeester Joseba Asiron van Pamplona kon dit jaar, naar eigen zeggen, echter een ‘zeer positieve’ balans voorleggen. Er werden dit jaar 14 gevallen van seksueel misbruik genoteerd, waarvan 2 met geweld. Dat is minder dan de voorbij jaren en een aanwijzing dat Pamplona een ‘relatief veilige’ stad is, aldus het gemeentebestuur.

Foto: rr

De stad zette fel in op de strijd tegen seksueel geweld. Er werd een grote campagne gevoerd en 3.500 agenten moesten niet alleen aanslagen voorkomen, maar ook misbruik tegengaan. De straten van de stad hingen vol met camera’s en overal doken rode handen op als symbool tegen seksuele agressie. Ondanks de betere cijfers, blijft er nog veel te doen, gaf de burgemeester toe.

64 gewonden

Volgens de politie raakten 64 mensen gewond bij de stierenrennen, een kwart minder dan vorig jaar. Twaalf van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden.