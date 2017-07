Justin Bieber tegengehouden door politie in Los Angeles

De Canadese popsensatie Justin Bieber is in Los Angels aan de kant gezet door de LAPD. De reden? Hij was aan het bellen achter het stuur. Dat meldt TMZ.

De popster zou naar verluidt kalm en braafjes zijn fout hebben toegegeven. De politie meldt dat hij zijn boete zonder morren ontving en daarna zijn weg voortzette. Het is niet duidelijk of the Biebs aan het bellen of sms’en was.

In Los Angels is de boete voor het gebruik van een telefoon achter het stuur 162 dollar (omgerekend 141 euro), wat voor multimiljonair Bieber vast geen probleem is. Je zou ook denken dat hij met al dat geld zich wel een handsfree-kit zou kunnen veroorloven.

Voorts waarschuwen experts nog dat het uiterst gevaarlijk is om niet handenvrij te bellen achter het stuur.