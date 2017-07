Vrouw klaagt over slecht zicht, en dan vinden artsen 27 contactlenzen in haar oog

Een 67-jarige Britse die last had van een ‘blauwachtige massa’ in haar oog, dacht dat ze gewoon droge ogen had en weet het aan haar leeftijd. Maar toen ze onder het mes moest voor een katarakt-operatie, deden chirurgen een vreemde ontdekking: er zaten maar liefst 27 contactlenzen vast in haar oog.

Het voorval gebeurde in november vorig jaar, maar verscheen nu pas in het tijdschrift British Medical Journal. De vrouw zou geopereerd worden voor katarakt, maar bij nazicht van haar ogen wisten de artsen niet wat ze zagen.

“Dit hadden we nog nooit gezien”, getuigt Rupal Morjana, de specialist die de vrouw behandelde in een ziekenhuis nabij Birmingham. “Het was zo’n grote hoop. Zeventien lenzen zaten samengeklit in het oog. We waren echt verbaasd dat de patiënt dat niet had opgemerkt, want het moet echt voor irritatie hebben gezorgd.”

De ‘oogst’. Foto: Rupal Morjana

De artsen vonden eerst ‘maar’ zeventien contactlenzen, maar na verder onderzoek zaten er nog tien verstopt in het oog van de vrouw. De patiënt verklaarde dat ze al 35 jaar maandlenzen droeg - dat zijn wegwerplenzen die je normaliter elke maand vervangt - en dat ze niet vaak naar de oogarts ging.

Als gevolg van de bizarre vondst werd de operatie van de vrouw uitgesteld omdat er te veel risico was op mogelijke infecties.

“Ze was echt aangedaan”, aldus Morjana nog. “Toen ik ze twee weken later opnieuw zag, zei ze dat haar ogen al veel comfortabeler aanvoelden.”