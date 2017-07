Bekijk ‘Life of Pi’ in de openlucht

Kalmthout - Terra Nova, een initiatief van de provincie dat allerlei zomeractiviteiten aanbiedt, organiseert in het arboretum in Kalmthout een filmvoorstelling in de openlucht.

Op vrijdag 28 juli wordt er een groot wit scherm geplaatst, zodat iedereen kan genieten van de film Life of Pi. U wordt ontvangen met een drankje aan de tuinbar, waarna u kunt plaatsnemen op een klapstoeltje onder de blote hemel, midden in het groen.

Life of Pi is een film uit 2012 die maar liefst vier Oscars won. Het verhaal gaat over een Indiase jongen die met zijn familie schipbreuk lijdt tijdens hun oversteek naar Noord-Amerika. Life of Pi vertelt zijn overlevingsverhaal.

De projector wordt tussen 21 en 21.30u aangezet en de film duurt twee uur. Neem best een dekentje of een extra trui mee, want ’s avonds kan het flink afkoelen.

Tickets bestellen kan via www.terranova.be