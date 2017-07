Neergestoken jongen niet langer kritiek

Merksem - e jongen van 16 die vrijdag werd neergestoken in Merksem, is buiten levensgevaar. Hij is afgelopen weekend verhoord over de feiten.

De jongen was vrijdag gevonden in de Hennepstraat en had een steekwonde in de hals en in de buik. “De jongen verklaart dat hij door een onbekende werd overvallen en dat hij zijn gsm heeft moeten afgeven, waarna hij neergestoken werd”, zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. “Dat zou gebeurd zijn op de weg van het huis van zijn vriendin naar zijn ouderlijk huis.”

Het is niet duidelijk of de jongen de waarheid vertelt. Er wordt ook rekening gehouden met een verkeerd gelopen ripdeal. Een verdachte is nog niet opgepakt.