Zieke brandweerlui mogen deeltijds blijven werken

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) onderzoekt of brandweerlieden met een sukkelende gezondheid onbeperkt deeltijds kunnen blijven werken. Nu kan dat enkel tot vijf jaar. Het voorstel komt van Antwerps Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V).

Brandweerlieden die het rustiger aan willen doen of medisch ongeschikt worden verklaard om hun huidige job te doen, kunnen deeltijds aan de slag. “Dat is positief, maar die deeltijdse tewerkstelling is beperkt tot vijf jaar”, zegt ­Nahima Lanjri. “Na die periode moet het personeelslid voltijds aan de slag of terugvallen op de ziekteverzekering. Dat is jammer. Ze moeten zo afscheid nemen van een job die ze waarschijnlijk graag doen en vallen volledig ten koste van de gemeenschap, terwijl ze eigenlijk nog wel willen werken en bijgevolg dus bijdragen”, zegt de CD&V-politica.

Lanjri verwijst naar het initiatief van de regering om in de privésector werknemers die lange tijd afwezig waren, terug in te schakelen. “Dergelijk systeem bestaat niet binnen het statuut van de brandweerlui. Dat moet veranderen”, vindt Lanjri. “Op die manier zouden langdurig zieken halftijds aan het werk kunnen gaan binnen de brandweerzone en halftijds een ziekte-uitkering kunnen blijven genieten.”

Langer aan de slag blijven

“Als we mensen langer aan het werk willen houden, moeten we ze ook aangepaste werkomstandigheden kunnen aanbieden. Dat geldt niet alleen voor de privésector, maar evenzeer voor mensen in de publieke sector. Het is veel beter om mensen de mogelijkheid te bieden halftijds aan de slag te gaan als het kan, dan hen te verplichten voltijds ziekteverlof te nemen omdat het niet anders kan.”

Federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft alvast oren naar het voorstel van Lanjri. “Ik zal deze suggestie onderzoeken, want ze ligt inderdaad in de lijn van de beslissing die we in de privésector hebben genomen. Ik denk dat wij die lijn moeten doortrekken”, zegt Jan Jambon.