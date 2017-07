Luchtbal-Rozemaai / Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Willy Boden (53) houdt zoveel van zijn werk als chauffeur bij Mourik dat hij in zijn vrije tijd delen van het wagenpark van het bedrijf in miniatuur namaakt. Onderdelen koopt Willy nooit: hij gebruikt alleen recyclagemateriaal.

Volgende maand is Berendrechtenaar Willy Boden al een kwarteeuw aan de slag bij Mourik, een bedrijf in de Antwerpse Groenendaallaan dat vooral actief is in de bodem- en grondwatersanering en industriële ...