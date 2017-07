IN BEELD. Afbraak ‘Brug van den Azijn’ is begonnen

Deurne / Merksem - Aan het Albertkanaal is zaterdagavond begonnen aan de afbraak van de ‘Brug van den Azijn’. De brug op de grens van Deurne en Merksem wordt vervangen door een nieuwe, hogere brug. In maart 2018 moet alles klaar zijn.

31 van de 62 bruggen over het Albertkanaal zijn al afgewerkt. Nog 31 te gaan en begin juli werd er gestart met de werken aan de ‘Brug van den Azijn’ . Tot eind maart 2018, wanneer de werken afgerond moeten zijn, is er geen verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via de Theunisbrug, aan het Sportpaleis, zowel voor het wegverkeer, busverkeer als voor de fietsers. Verkeer uit Schoten of Schilde kan via de Hoogmolenbrug het Albertkanaal oversteken.

Zaterdagavond was een belangrijk moment toen er werd gestart met de afbraak van Azijnbrug. Een tiental kijklustigen zag hoe het laatste schip onder de brug passeerde.

Dit weekend en van 29 juli tot eind oktober is er geen verkeer mogelijk op de Vaartkaai ter hoogte van de Brug van den Azijn. Het verkeer op de Vaartkaai kan via de Kruiningenstraat de Bredabaan bereiken en zo verder rijden richting haven. Fietsers rijden via de Toekomstlaan en de Oostkaai terug naar de Vaartkaai.