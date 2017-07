Riooldeksels houden inwoners in Willebroekse straat al twee jaar wakker

Willebroek - De losliggende riooldekselsin de Willebroekse Nonnenvijverstraat zorgen al twee jaar voor lawaaioverlast. Hoewel de gemeente het probleem tijdelijk probeert op te lossen met afgedankte fietsbanden, blijft een structurele oplossing uit.

Voor buurtbewoner Wim Hoefman (39) is de maat vol. In 2013 kwam hij in de Nonnenvijverstraat wonen. Er zijn geen borduren en het voetpad en het wegdek liggen op hetzelfde niveau. Omdat er aan de ene kant van de straat parkeerplaatsen zijn, kunnen de wagens niet anders dan over de deksels rijden.

“In het begin schonk ik niet veel aandacht aan het storende geluid. Maar in maart 2015 heb ik toch een beleefde mail gestuurd naar de gemeente”, vertelt Hoefman. “De oplossing kwam er in de vorm van afgedankte fietsbanden die tussen het deksel en de rest van de kolk werden geplaatst. Dat zorgt enkele weken voor beterschap. Maar nadien moet ik telkens terug bellen of mailen.”

Volgens Hoefman is de gemeente wel van goede wil. Meestal worden de fietsbanden binnen de twee dagen vervangen. “Maar het blijft een tijdelijke oplossing. Daarom heb ik contact gezocht met Pidpa. Volgens de drinkwatermaatschappij zijn dit soort kolken niet gemaakt voor een straat zonder niveauverschil. De enige oplossing is volgens hen om ze te vervangen. Dat zou om en bij de 1.000 euro per kolk kosten. Er liggen een twaalftal deksels langs de ‘verkeerde kant’ van de straat dus is de rekensom vlug gemaakt.”

Toen Hoefman de verantwoordelijke van de openbare werken hiervan op de hoogte bracht kreeg hij een e-mail terug. Daarin stond volgende boodschap: “Een structurele oplossing kan enkel door een aannemer worden uitgevoerd. Maar de planning zit al vol tot eind dit jaar. Bijgevolg kan dit slechts worden ingepland vanaf 2018. Uiteraard enkel als er de budgettaire ruimte voor wordt voorzien.” Nog even wachten dus op een definitieve oplossing.