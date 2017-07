Een huis in tien minuten gebouwd voor 110.000 euro? Het kan!

Het kan jaren duren voor het stulpje van uw dromen helemaal af is. In Groot-Brittannië ontwikkelden een groep ingenieurs een huis dat in tien minuten recht staat en amper 116.000 euro (omgerekend 100.000 Britse pond) kost.

De woning is een aanpasbare box waarin alle meubels zitten. De box kan in amper tien minuten tijd uitgeplooid worden tot een volledige woning en kan vervoerd worden met een vrachtwagen. Uitvinder David Martyn wil hiermee een revolutie op de vastgoedmarkt in Groot-Brittannië ontketenen. De box kan ook gebruikt worden als klaslokaal, bedrijfsruimtes, pop-up winkels of als noodopvang voor vluchtelingen.