Militairen onderscheppen man met bijl aan Stadsfeestzaal

Antwerpen - Militairen hebben zaterdag rond 18.30 uur een man met een bijl onderschept aan de Stadsfeestzaal in Antwerpen. Dat bevestigt Defensie.

De man werd door een koppel gespot op de Meir. Het koppel waarschuwde militairen die in en rond de Stadsfeestzaal aan het patrouilleren waren. “Een patrouille van defensie heeft onmiddellijk de politie verwittigd en is ter plaatse gegaan. We hebben de man staande gehouden tot aankomst van de politie”, bevestigt woordvoerder Olivier Severin van Defensie.

“De man is daarop door toegesnelde politiemensen gearresteerd en meegenomen voor verhoor”, zegt Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Over de manier waarop de onderschepping gebeurde, geeft Defensie voorlopig geen informatie. Ook over het motief is er voorlopig niets bekend. Mogelijk was er geen kwaad opzet mee gemoeid, maar wilden de veiligheidsdiensten geen risico nemen.