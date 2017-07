3D-graffitikunst siert vloer van Waasland Shopping Center

Sint-Niklaas - Twee Nederlandse graffitikunstenaars hebben deze week de vloer van het Waasland Shopping Center onder handen genomen.

“We maken alle ontwerpen zelf, al mag de eigenaar van het gebouw wel verzoekjes doen”, zegt kunstenaar Tom Linnenbank. “Zo kregen we in het winkelcentrum expliciet de vraag om een flamingo te spuiten. We werken gemiddeld een dag aan de voorbereiding en zo’n vijf uur ter plaatse aan de tekening.”

“Doorgaans werken we buiten omdat de verf nogal sterk ruikt, dus het is bijzonder voor ons om binnen te werken. Mensen vragen ons vooral waar ze het best kunnen staan om het 3D-effect optimaal te ervaren. Meestal kun je de illusie het best van bovenaf zien, al moet je bij de voorbijvarende boot wat bukken.”

De vier tekeningen zullen tot 5 augustus te zien zijn in het winkelcentrum. “Het hangt er wel een beetje van af hoeveel mensen over de tekeningen lopen. Ze zijn gemaakt met vinyl als ondergrond, en dat slijt beetje bij beetje af. Vooral de loopbrug is al erg populair.”