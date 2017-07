Machineverhuurder waarschuwt voor malafide praktijken: “De politie kon me niet helpen, dus heb ik het maar zelf opgelost”

Berlare -

36.000 euro, weet je hoelang we daar moeten voor werken?” De zaakvoerder van bvba Gerelbo, die allerhande werfmachines verhuurt, is nog steeds woedend. Eind juni verhuurde hij een kniklader met trailer, samen 36.000 euro waard. Het huurcontract was getekend, maar de kniklader keerde op de afgesproken datum niet terug.