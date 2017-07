Ranst - Vorig jaar daagden er al 15.000 mensen op voor de rommelmarkt die de Broechemse Chiro in samenwerking met G-store organiseerde in de Broechemse Moervelden.

Die opkomst werd dit jaar nog overtroffen met echte files en parkeerproblemen in de omgeving. Linde Lauwerijs uit Kessel en haar papa vonden het niet erg want ze vonden een mooie Mickey Mouse. Ook Katinka uit Schilde was in haar nopjes met een kast voor haar verzameling Barbie-poppen.