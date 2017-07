REACTIES. Van Avermaet zag “een vliegmachien”, Gilbert is niet blij en De Gendt hoorde alleen “hoho”

Michael Matthews (Team Sunweb) heeft zaterdag de veertiende rit van de Tour de France gewonnen. De 26-jarige Australiër bleef in de sprint in Rodez Greg Van Avermaet (BMC), de Noor Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) en Philippe Gilbert (Quick-Step Floors) voor. Chris Froome (Sky) reed Fabio Aru (Astana) opnieuw uit het geel. De 32-jarige Brit heeft in de stand negentien seconden voorsprong op Aru. Romain Bardet (AG2R) is derde op 23 seconden.

Het peloton reed in groep richting finish en maakte zich op voor een eindspurt. Oliver Naesen zette van ver aan, en ook Greg Van Avermaet en Philippe Gilbert mengden zich in de debatten. Uiteindelijk was het Matthews die beide Belgen verraste en als eerste over de streep reed.

Van Avermaet: “Matthews kwam er als een vliegmachien over”

“Matthews was gewoon sterker”, was Van Avermaet eerlijk. “Ik heb gedaan wat ik moest doen, ik kwam op het juiste moment uit het wiel van Gilbert maar dan kwam Matthews er als een vliegmachien over. Daar was niets aan te doen...”

“We hebben als ploeg de koers hard gemaakt en in de aanloop zat ik perfect waar ik moest zitten. Toen ging Oli (Naesen, red.) met mij en Phil (Gilbert) in het wiel. Ik heb dan gedaan wat ik kon maar dat was dus niet genoeg. Ik wist dat Matthews de gevaarlijkste was. Ik was wel wat zenuwachtiger en nerveuzer dan anders, ik wist dat ik het na de opgave van Porte niet mocht verknallen. Maar dat ik dan geklopt word op mijn waarde: daar kan ik wel mee leven.”

Gilbert: “Hier kan ik niet blij mee zijn”

Philippe Gilbert sprong mee met Naesen en Van Avermaet maar strandde uiteindelijk op de vierde plaats: “Ik zat ingesloten op 3-4 kilometer van de streep waardoor ik al vroeg een grote inspanning moest leveren. Toen ging voor mij de deur open op één kilometer en ik ging, maar doordat ik al naar voren had moeten komen was dat een héél lange inspanning. En dan moest de sprint nog komen. Matthews had nog over maar ik kan niet blij zijn met een vierde plaats. Al is het beter dan niks.”

De Gendt: “Medevluchters zeiden meteen hoho op de klim”

De Gendt toonde zich nog eens in de lange vlucht maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de prijs voor de strijdlust. Dat het een mooie maar kansloze poging was, wist hij:

“Maar in de vakke etappes zeggen ze dat er niet genoeg wordt aangevallen en nu zeggen ze dat het een domme onderneming is. Ik vind zelf ook dat het verloren krachten zijn maar ik had de benen om te winnen en een goed gevoel. Helaas waren mijn medevluchters niet goed genoeg. Toen ik op het einde op de hellingen doortrok, zeiden ze meteen “hoho”... Ik hoopte dat Voeckler beter was. Ik heb hem eerst nog wat laten recupereren in mijn wiel maar hij zei dat hij niet kon overpakken. Maar met Voeckler weet je nooit en op het laatste wipke omhoog probeerde ik hem uit zijn kot te lokken maar hij loste meteen en dus moest ik alleen verder. Het was mijn zesde dag in de vuurlinie maar in de ploeg zijn er meerdere renners om aan te vallen en van mij mag gerust iemand anders gaan. De eerste week was ik iets minder maar de laatst drie, vier dagen gaat het beter dus dat belooft.”

Zondag wacht de renners een rit van 189,5 kilometer tussen Laissac Sévérac l’Église en Le Puy en Velay. Maandag staat de tweede rustdag op de agenda.