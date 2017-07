Twee huizen onbewoonbaar na zware brand in Klein-Willebroek

Willebroek - De brandweer werd iets na 16 uur opgeroepen voor een brand in een woning op de Westvaartdijk in Klein-Willebroek. De bewoner had net een herstelling uitgevoerd op het dak. Korte tijd later brak brand uit.

Het vuur sloeg vermoedelijk via het dak over naar de woonst van de buren. Het gaat oorspronkelijk om één huis dat werd opgedeeld in een tweewoonst. De huizen zijn onbewoonbaar. De dakverdieping is volledig uitgebrand en op het gelijkvloers is er een aanzienlijke rook- en waterschade.

De brandweerposten van Willebroek en Boom kwamen ter plaatse. “De bewoner van het huis waar de brand was binnen toen hij plots rook opmerkte. Hij probeerde de brand nog zelf te blussen met een tuinslang”, zegt luitenant Pierre Van Sand van de post Willebroek. De man is uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis. De bewoonster van het huis ernaast verkeerde in shock.