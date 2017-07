Zwangere Serena Williams wil geen datum plakken op comeback

Serena Williams (WTA 4) maakt zich op voor de geboorte van haar eerste kind, dat verwacht wordt in de herfst. De 35-jarige Amerikaanse plant in principe haar terugkeer op het tennisveld in januari volgend jaar, maar wil zich niet vastpinnen op dat moment.

“Ik verwacht in de herfst een kindje en praat al over een comeback in januari”, vertelde Williams aan de Amerikaanse televisiezender E Entertainment. “Maar jullie kennen me ondertussen en weten dat ik dikwijls gekke doelen stel. Een terugkeer in januari klinkt misschien belachelijk, maar je weet nooit. Zoveel te beter als ik er dan al opnieuw sta. Lukt dat niet, dan betekent dat in geen geval het einde van de wereld.”

“Ik heb geluk en alles verloopt erg goed”, deelde Williams nog mee over haar zwangerschap. “Ik hou er echt van om in verwachting te zijn. Nooit gedacht dat ik dat ooit zou toegeven.”