Spaanse Muguruza wint Wimbledon bij de vrouwen, geen zesde titel voor Venus Williams

Venus Williams (WTA 11) is er niet in geslaagd om voor de zesde keer Wimbledon te wonnen, het derde grandslamtoernooi van het seizoen. In de vrouwenfinale op Centre Court was de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 15) veel te sterk: de 23-jarige Spaanse klopte de 37-jarige Amerikaanse in twee sets: 7-5 en 6-0 na 1 uur en 17 minuten. Voor Muguruza is het de tweede grandslamzege, na Roland Garros vorig jaar.

Op Wimbledon speelde Muguruza in 2015 al eens de finale. Ze verloor die met tweemaal 6-4 van Serena Williams.

De cijfers van de finale Muguruza - Williams: 7-5, 6-0

Duur: 1 uur en 17 minuten

Aces 1 - 3

Dubbele fouten 2 - 5

Eerste opslag 71% - 71%

Punten op eerste ballen 77% - 61%

Punten op tweede ballen 50% - 33%

Breaks/breakkansen 4 op 7 - 0 op 3

Winners 14 - 17

Directe fouten 11 - 25

Punten aan het net 6 - 6

Totaal aantal gewonnen punten 67 - 50

In de tweede ronde schakelde Muguruza Yanina Wickmayer (WTA 96) uit met 6-2 en 6-4. Vorig jaar sneuvelde Muguruza al in die fase van Wimbledon. Ze liet zich toen verrassen door de Slowaakse qualifier Jana Cepelova.

Tiende reekshoofd Venus Williams debuteerde twintig jaar geleden op het Londense gras. Zaterdag stond ze er voor de negende keer in de finale. Vijf keer won ze het grandslamtoernooi (2000, 2001, 2005, 2007, 2008).

Eerste Spaanse sinds 1994

Garbine Muguruza volgt haar Fed Cup-kapiteine Conchita Martinez op, die het toernooi 23 jaar geleden als laatste Spaanse won. In 2015 stond de winnares van Roland Garros 2016 al in de finale op Wimbledon, maar verloor ze van haar grote voorbeeld Serena Williams. De zus van Venus dit jaar wegens zwangerschap afwezig op de All England Club en liet vandaag nog weten geen datum te willen plakken op haar comeback. Opvallend: Muguruza is zo de enige vrouw ooit die Venus én Serena Williams wist te kloppen in een finale...

In de onderlinge duels leidt Venus Williams nog steeds met 3-2. Muguruza won wel hun twee laatste duels, in mei in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Rome en nu dus in Wimbledon.

Voor Venus Williams was het één van de laatste kansen zijn op een grandslamtitel. De Amerikaanse lijdt al enkele jaren aan het Syndroom van Sjögren, vastgesteld in 2011. Tussen 2010 en 2015 geraakte ze nooit verder dan de kwartfinales op een grandslamtoernooi, maar haar passie voor het tennis hebben haar het voorbije jaar opnieuw op een hoog niveau gebracht.

A speech full of grace from the 2017 ladies' runner-up Venus Williams...#Wimbledon pic.twitter.com/l24sHMCDW7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2017

Portret van Garbine Muguruza

Geboortedatum: 8 oktober 1993 (23 jaar)

Geboorteplaats: Caracas (Venezuela)

Woont in Genève (Zwitserland)

Lengte: 1,82 m

Rechtshandig, tweehandige backhand

Huidige WTA-ranking: 15e (maandag 5e)

Beste WTA-ranking: 2e in 2016

Palmares in enkel: 4 titels

Grandslamtoernooien:

Roland Garros: 1 titel (2016)

Wimbledon: 1 titel (2017), 1 finale (2015)

Coach: Sam Sumyk (Fra) en Conchita Martinez (Spa)

Een overzicht van de laatste tien finales in het vrouwen enkelspel op Wimbledon:

2017: Garbiñe Muguruza (Spa) - Venus Williams (VSt) 7-5, 6-0

2016: Serena Williams (VSt) - Angelique Kerber (Dui) 7-5, 6-3

2015: Serena Williams (VSt) - Garbiñe Muguruza (Spa) 6-4, 6-4

2014: Petra Kvitova (Tsj) - Eugenie Bouchard (Can) 6-3, 6-0

2013: Marion Bartoli (Fra) - Sabine Lisicki (Dui) 6-1, 6-4

2012: Serena Williams (VSt) - Agnieszka Radwanska (Pol) 6-1, 5-7, 6-2

2011: Petra Kvitova (Tsj) - Maria Sharapova (Rus) 6-3, 6-4

2010: Serena Williams (VSt) - Vera Zvonareva (Rus) 6-3, 6-2

2009: Serena Williams (VSt) - Venus Williams (VSt) 7-6 (7/3), 6-2

2008: Venus Williams (VSt) - Serena Williams (VSt) 7-5, 6-4

Laureaten van het vrouwen enkelspel op Wimbledon:

2017: Garbine Muguruza (Spa)

2016: Serena Williams (VSt)

2015: Serena Williams (VSt)

2014: Petra Kvitova (Tsj)

2013: Marion Bartoli (Fra)

2012: Serena Williams (VSt)

2011: Petra Kvitova (Tsj)

2010: Serena Williams (VSt)

2009: Serena Williams (VSt)

2008: Venus Williams (VSt)

2007: Venus Williams (VSt)

2006: Amélie Mauresmo (Fra)

2005: Venus Williams (VSt)

2004: Maria Sharapova (Rus)

2003: Serena Williams (VSt)

2002: Serena Williams (VSt)

2001: Venus Williams (VSt)

2000: Venus Williams (VSt)

1999: Lindsay Davenport (VSt)

1998: Jana Novotna (Tsj)

1997: Martina Hingis (Zwi)

1996: Steffi Graf (Dui)

1995: Steffi Graf (Dui)

1994: Conchita Martinez (Spa)

1993: Steffi Graf (Dui)

1992: Steffi Graf (Dui)

1991: Steffi Graf (Dui)

1990: Martina Navratilova (Spa)

1989: Steffi Graf (Dui)

1988: Steffi Graf (Dui)

1987: Martina Navratilova (VSt)

1986: Martina Navratilova (VSt)

1985: Martina Navratilova (VSt)

1984: Martina Navratilova (VSt)

1983: Martina Navratilova (VSt)

1982: Martina Navratilova (VSt)

1981: Chris Evert Lloyd (VSt)

1980: Evonne Goolagong Cawley (Aus)

1979: Martina Navratilova (Tsj)

1978: Martina Navratilova (Tsj)

1977: Virginia Wade (GBr)

1976: Chris Evert (VSt)

1975: Billie Jean King (VSt)

1974: Chris Evert (VSt)

1973: Billie Jean King (VSt)

1972: Billie Jean King (VSt)

1971: Evonne Goolagong (Aus)

1970: Margaret Smith Court (Aus)

1969: Ann Haydon Jones (GBr)

1968: Billie Jean King (VSt)

- start Open Era -

1967: Billie Jean King (VSt)

1966: Billie Jean King (VSt)

1965: Margaret Smith (Aus)

1964: Maria Bueno (Aus)

1963: Margaret Smith (Aus)

1962: Karen Hantze Susman (VSt)

1961: Angela Mortimer (GBr)

1960: Maria Bueno (Bra)

1959: Maria Bueno (Bra)

1958: Althea Gibson (VSt)

1957: Althea Gibson (VSt)

1956: Shirley Fry (VSt)

1955: Louise Brough (VSt)

1954: Maureen Connolly (VSt)

1953: Maureen Connolly (VSt)

1952: Maureen Connolly (VSt)

1951: Doris Hart (VSt)

1950: Louise Brough (VSt)

1949: Louise Brough (VSt)

1948: Louise Brough (VSt)

1947: Margaret Osborne (VSt)

1946: Pauline Betz (VSt)

1940 - 1945: geen organisatie

1939: Alice Marble (VSt)

1938: Helen Wills Moody (VSt)

1937: Dorothy Round (GBr)

1936: Helen Jacobs (VSt)

1935: Helen Wills Moody (VSt)

1934: Dorothy Round (GBr)

1933: Helen Wills Moody (VSt)

1932: Helen Wills Moody (VSt)

1931: Cilly Ausem (Dui)

1930: Helen Wills Moody (VSt)

1929: Helen Wills Moody (VSt)

1928: Helen Wills Moody (VSt)

1927: Helen Wills Moody (VSt)

1926: Kathleen McKane Godfree (GBr)

1925: Suzanne Lenglen (Fra)

1924: Kathleen McKane (GBr)

1923: Suzanne Lenglen (Fra)

1922: Suzanne Lenglen (Fra)

1921: Suzanne Lenglen (Fra)

1920: Suzanne Lenglen (Fra)

1919: Suzanne Lenglen (Fra)

1915 - 1918: geen organisatie

1914: Dorothea Chambers (GBr)

1913: Dorothea Chambers (GBr)

1912: Ethel Thomson Larcombe (GBr)

1911: Dorothea Chambers (GBr)

1910: Dorothea Chambers (GBr)

1909: Dora Boothby (GBr)

1908: Charlotte Sterry (GBr)

1907: May Sutton (VSt)

1906: Dorothea Douglass (GBr)

1905: May Sutton (VSt)

1904: Dorothea Douglass (GBr)

1903: Dorothea Douglass (GBr)

1902: Muriel Robb (GBr)

1901: Charlotte Cooper Sterry (GBr)

1900: Bingley Hillyard (GBr)

1899: Bingley Hillyard (GBr)

1898: Charlotte Cooper (GBr)

1897: Bingley Hillyard (GBr)

1896: Charlotte Cooper (GBr)

1895: Charlotte Cooper (GBr)

1894: Bingley Hillyard (GBr)

1893: Charlotte Dod (GBr)

1892: Charlotte Dod (GBr)

1891: Charlotte Dod (GBr)

1890: Lena Rice (GBr)

1889: Bingley Hillyard (GBr)

1888: Charlotte Dod (GBr)

1887: Charlotte Dod (GBr)

1886: Blanche Bingley (GBr)

1885: Maud Watson (GBr)

1884: Maud Watson (GBr)