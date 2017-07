Topschutter Youssef Challouk trekt naar Deinze

Heist-op-den-Berg - Heist is zijn topschutter kwijt. De 22-jarige Youssef Challouk, vorig seizoen goed voor 17 doelpunten verkast per onmiddellijk naar reeksgenoot Deinze. De club wachtte niet lang om een vervanger aan te duiden: het koos voor youngster Nicolas Orye.

In Heist anticipeerde men dus snel door de 18-jarige Nicolas Orye (Waasland-Beveren) te huren voor één seizoen. Orye werd vorig jaar in de tweede seizoenshelft door Waasland-Beveren uitgeleend aan Lommel. Ook de 23-jarige middenvelder Luca Napoleone (La Calamine) is nieuw. Orye en Napoleone tekenden zaterdagmorgen present op de eerste training.